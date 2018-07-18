‘Sahtekarlıkla 268 bin TL kazandılar’

Lefkoşa’da bir bet ofiste çalışırken yetkisi olmadığı halde kapatılan bahisleri açarak oyun oynatan H.İ'nin suç ortağı H.D yakalandı. İki zanlının 268 bin TL değerinde sahtekârlıkla bahis oynayıp para kazandıkları iddia edildi. Zanlı H.D dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, zanlı H.D’nin 2017 yılı Mart ayı ile 2018 yılı Temmuz ayları arasında Lefkoşa’da bir bet ofiste kapatılan ve kazandığı belli olan bahislere bahis yatırarak 268 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu suçu işlerken poliste tutuklu olan H.İ ile ortak hareket ettiklerini, söz konusu bet ofiste çalışan H.İ’nin kapatılan ve kazandığı belli olan bahisleri yetkisi olmadığı halde açıp zanlı H.D’nin kupon yaptırdığını söyledi. Tutuklanan zanlı H.D’nin evinde yapılan aramada banka hesap dökümleri bulduklarını kaydeden polis, bu hesapların ve zanlıya ait telefon dökümlerinin inceleneceğini belirterek 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.