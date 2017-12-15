Sahtekarlığa 2 yıl hapis!

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘izinsiz ikamet’ ettiği gerekçesiyle ihraç edilen, sonrasında da amcası Salih Demirci’ye ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırıp Ağustos ayında ülkeye giriş yapmasının ardından Güzelyurt’ta yakalanan Ayhan Demirci, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Demirci’yi “sahte belgeyi tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme, sahtekârlıkla para temini” suçlarından suçlu bulup, mahkum etti.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okudu.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Ayhan Demirci’nin İşlediği suçlar nedeniyle 4 Ağustos’ta KKTC’den ihraç edildiğini, 16 Ağustos tarihinde ise amcası adına düzenlediği sahte kimlikle yeniden Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını ve 90 günlük vize aldığını anımsattı.

Beyoğlu, Demirci’nin Güzelyurt Terminali’nde eylül ayında tanıdığı birine “Kız arkadaşım için yaptım, sahte kimlikle giriş yaptım” demesi üzerine Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını anımsattı.

Demirci’nin 6 Eylül tarihinden bu yana cezaevinde olduğunu ifade eden Beyoğlu, sanığın yargılandığı ‘sahte belgeyi tedavüle sürme’ suçunun 10 yıla kadar hapisliği olduğuna dikkati çekti.

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, ülkeler arası seyahat amaçlı belgelerin sahtelenerek kötü amaçlar için kullanılmasının, ülkelerin can güvenliğini sarstığını, toplumun huzur ve güvenliği için bu tip suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Beyoğlu, Ayhan Demirci’nin “sahte belgeyi tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme, sahtekârlıkla para temini” suçlarından 2 yıl hapse mahkûm olduğunu açıkladı.