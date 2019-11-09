Sahte vekaletten tutuklu zanlının davası ertelendi

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan iş insanı M.E., tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz’ün davası bir kez daha tehir edildi. ‘Sahte vekalet’ olayının sanıkları dün sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılırken, davayı yürüten Savcı Emine Taşkın, sanıkların toplamda 19 davadan itham edileceğini, ancak dosyaların henüz hazır olmadığını belirterek, ek süre istedi.

Mahkeme, davayı 14 Kasım 2019 tarihine erteledi.