'Sahte vekalet'te mimar tutuklandı

Girne'de meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili mimar M.U. 'polise yalan beyan' verdiği gerekçesi ile tutuklandı. Bu sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan M.U. hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede ifade veren Polis Memuru Halil Drangöz, zanlının 4 Temmuz tarihinde G.A.’ya ait iki dairenin devri ile ilgili Girne Tapu Dairesi’nde yalan beyanda bulunduğunu, devir karşılığında da elden 600 bin TL aldığını beyan etti.

Polis ayrıca tapuda yapılan değer incelemesinde, 16 dairenin maddi değerinin 1 milyon 600 Sterlin olduğunu söyledi.

Drangöz, söz konusu daireler için 300 bin sterlin dolayında ödeme olduğunu, malın değerinin beşte biri miktarında ödeme yapıldığı iddiaları olduğunu belirtti. 300 bin sterlinlik ödeme miktarının ise sadece 112 bin sterlinlik kısmının ödendiğini dekontlarla ispatlandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis ilgili şirket direktörlerinin birinin yurt dışında olduğunu da ifade ederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan Girne’de sahte vekalet düzenleyerek başkalarına ait dairelerin devrini şirketi üzerine yaptığı gerekçesi ile tutuklu bulunan tanınmış iş insanı M.E. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen tasdik memuru S.Ö bugün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarılacak.