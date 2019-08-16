'Sahte vekalet'te gelişme, bir tutuklu daha
Girne'de meydana gelen sahte vekaletle devir davasına bağlantılı olarak, polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesi bir mimarın da tutuklandığı belirtildi... Mimarın az sonra Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor
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Girne'de meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili bir mimar 'polise yalan beyan' gerekçesi ile tutuklandı. Mimarın az sonra Girnede mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Öte yandan Girne’de sahte vekalet düzenleyerek başkalarına ait dairelerin devrini şirketi üzerine yaptığı gerekçesi ile tutuklanan tanınmış iş insanı M.E. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen tasdik memuru S.Ö bugün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarılacak.
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Etiketler : sahteleme, mahkeme, sahte evrak
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