‘Sahte vekaletle devir’ davası, haftaya Ağır Ceza’da

Girne’de 2019 yılı Temmuz ayında meydana gelen sahte evrakla mülk meselesinden dolayı tutuklu yargılanan iş insanı M.E. ile tasdik memuru S.Ö. hakkındaki alt mahkemedeki ön duruşmaların sonuna gelindi.

İki sanığın davasının önümüzdeki hafta ağır ceza mahkemesine havale edilmesi beklenirken, Girne’de 2019 yılı Ağustos ayında meydana gelen ve iş insanı B.A.’nın tutuklu yargılandığı sanal bet davası ise bugün başlıyor.

Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün saat 13.30da yapılacak duruşmalar seri bir şekilde gerçekleştirilecek. Mahkeme haftanın her günü aynı saatte oturum yaparak, ön duruşmaları tamamlayacak.