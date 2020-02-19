Sahte vekaletle devir davası Ağır Ceza’lık!

Girne’de Temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili 8 aydır tutuklu yargılanan İş insanı M.E ve S.Ö aleyhindeki ön duruşma tamamlandı, mahkeme davayı Ağır Ceza’ya havale etti.

Mahkeme, her iki sanığın Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadet olduğuna vurgu yaptı.

S.Ö’nün avukatı ‘Ağır Ceza’ya itiraz etmişti…

Bu sabah görüşülen davada İş insanı M.E’nin avukatı Emre Kadri ağır cezaya havaleye itiraz etmezken, noter S.Ö’nün avukatı Mehmet Bilimer itiraz etmişti.

Bilimer, müvekkilinin ağır cezaya havale edilmesi için yeterli şahadet olmadığını belirtip, gereksiz yere 8 aydır tutuklu yargılanan müvekkilinin aleyhindeki suçlamanın geri çekilmesini ve serbest kalmasını talep etmişti.

Mahkeme, ‘yeterli şahadet var’ dedi…

Sahte evrak davasında az önce okunan kararda mahkeme her iki sanığın Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadet olduğuna vurgu yaptı. Yargıç Meltem Dündar M.E, VE S.Ö.nün 2 Mart tarihinde oturum yapacak ağır ceza mahkemesine havale edilmesine emir verdi.