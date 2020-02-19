Girne’de Temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili 8 aydır tutuklu yargılanan İş insanı M.E ve S.Ö aleyhindeki ön duruşma tamamlandı, mahkeme davayı Ağır Ceza’ya havale etti.

Devrim DEMİR

Girne’de Temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili 8 aydır tutuklu yargılanan İş insanı M.E ve S.Ö aleyhindeki ön duruşma tamamlandı, mahkeme davayı Ağır Ceza’ya havale etti.

Mahkeme, her iki sanığın Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadet olduğuna vurgu yaptı.

S.Ö’nün avukatı ‘Ağır Ceza’ya itiraz etmişti…

Dün sabah görüşülen davada İş insanı M.E’nin avukatı Emre Kadri ağır cezaya havaleye itiraz etmezken, noter S.Ö’nün avukatı Mehmet Bilimer itiraz etmişti.

Bilimer, müvekkilinin ağır cezaya havale edilmesi için yeterli şahadet olmadığını belirtip, gereksiz yere 8 aydır tutuklu yargılanan müvekkilinin aleyhindeki suçlamanın geri çekilmesini ve serbest kalmasını talep etmişti.

Bilimer: Müvekkilim hem psikolojik hem ruhsal olarak etkilenecek”

S.Ö’nün avukatı Mehmet Bilimer, ilgili davada tahkikat memuru dışında müvekkili aleyhinde kimsenin şahadet vermediğine dikkati çekti. Bilimer, polisin ifadesini anımsatarak S.Ö’nün sahte olduğu iddia edilen vekâletleri, M.E’den kapalı bir zarf içinde aldığını tasdikleyip geri gönderdiğini ifade etti.

Müvekkilinin tutuklandıktan sonra üç ayrı gönüllü ifade verdiğini kaydederek, S.Ö’nün 8 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklediğine vurgu yapan Bilimer, “Bu aşamada, müvekkilim hiçbir şahadet olmadığı halde ağır cezada yargılanmayı beklerken hem psikolojik hem de ruhsal olarak sıkıntılar yaşayacak. Muhterem mahkeme bunu önleyerek, 8 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen müvekkilimin ağır cezaya havale edilecek yeterli şahadetin olmadığına bulgu yapmalı” şeklinde konuştu.

Bilimer davanın geri çekilmesini talep etti

S.Ö’nün avukatı Mehmet Bilimer, müvekkilinin fiili olarak sahte evrakı tedavüle sürmediğini böyle bir şahadetin söz konusu olmadığını kaydederek, bu davada müvekkili adına davanın yetersiz şahadetten geri çekilmesini talep etti.

Taşkın: “120 emare sunuldu 12 tanık dinletildi”

Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Emine Taşkın ise, S.Ö, aleyhindeki davanın geri çekilme talebine itiraz etti. Taşkın alt mahkemelerin ağır cezaya havale edilecek bir davanın ilk tahkikat süresinde yeterli şahadetin var olup olmadığını değerlendirdiğini belirtti.

8 aydır devam eden soruşturma sürecinde, mahkemeye dava ile ilgili 120 emare, 12 tanık dinletildiğini anımsatan Taşkın, tüm tanıkların savunma avukatları tarafından ‘istintak’ edildiğini söyledi.

Savcı Emine Taşkın, ilk tahkikatın yargılanma değil, soruşturma olduğuna dikkati çekerek, sanık S.Ö’nün Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için yeterli şahadetin olduğu inancında olduğunu belirtti.

Mahkeme, ‘yeterli şahadet var’ dedi…

Yargıç Meltem Dündar, bir saatlik aranın ardından dava ile ilgili kararını açıkladı. Dündar, mahkemelerin ağır cezaya havale süresinde, şahadetin yeterli olup olmadığını değerlendirdiğine dikkati çekti.

Dündar, sunulan emarelerin tek tek incelendiğini, sanık M.E’nin Ağır Ceza’ya havale edilmesi için yeterli şahadetin olduğunu ifade etti.

Sanık S.Ö’nün aleyhindeki iddiaların da değerlendirildiğini kaydeden Dündar, S.Ö’nün ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yeterli bulgunun yapıldığına dikkati çekti.

Yargıç Meltem Dündar, kararının sonunda sanıkların 2 Mart tarihinde oturum yapacak olan Girne Ağır Ceza Mahkemesine havale edilmelerine emir verdi.