Sahte vekalete 'dosya' freni

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün görüşülen davada, Savcı Ali Hidayet 19 davanın üçünün dosyalandığını, dosyaların ikisinin Polis Genel Müdürlüğü’nde, bir dosyanın ise Başsavcılık’ta olduğunu ifade ederek son kez süre talebinde bulundu.

Devrim DEMİR

Girne’de, ‘sahte vekalet’ düzenleyerek devir işlemi gerçekleştirmekten yargılanan iş insanı M.E., tasdik memuru S.Ö. ve mimar M.U.’nun cezaevindeki tutukluluk süreci devam ederken yargı süreci de tamamlanmayan dosyalara takıldı.

Sanıklar dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Savcı Ali Hidayet, sanıklar hakkında 3 dosyanın tamamlandığını, 19 dosyanın daha tamamlanması için sanıklar hakkında ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, davayı 8 Kasım’a tehir etti.

19 davanın 3’ü dosyalandı

Savcı Ali Hidayet, 19 davanın üçünün dosyalandığını, iki dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’nde, bir dosyanın ise Başsavcılık'ta olduğunu kaydetti.

Savcı Ali Hidayet, itham ve ilk tahkikat duruşmasının başlaması için tüm dosyaların tamamlanmasını beklemeyeceklerini dile getirerek, davanın en kısa süre içinde başlayacağını kaydetti.

Avukatlar davanın başlamasını istiyor

Savunma avukatları ek tutukluluk talebine itiraz etmezken, kişi özgürlüğüne dikkat çekerek davanın bir an önce başlamasını istediklerini belirtti.

S.Ö'nun avukatı ise itham ve ilk tahkikat duruşmasının başlaması için tüm dosyaların tamamlanmasının beklenmesi durumunda, müvekkilinin ayrı yargılanmasını talep edeceğini aktardı.

8 Kasım’da itham edilecekler

Yargıç Meltem Dündar, yapılan beyanların ardından sanıklara getirilecek davaların ikame edilmesi için bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dündar, sanıkların itham ve duruşmaya geçilmesi için davayı 8 Kasım tarihine erteleyerek, sanıkların ilgili güne kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmalarına karar verdi.