Sahte vekalet olayında mağdurlar konuşuyor

Eylül ayında kendine ait daireye yerleşeceği hayali ile 1 yıldır kirada kalan Nalan Özkan, yaşadığı mağduriyet nedeniyle zor günlerden geçirdiğini söylüyor.



GERÇEĞİ 2 YIL SONRA ÖĞRENDİ… 2017 yılında zanlı M.E., ile Tapu Dairesi'ne giderek hazırlanan forumlara imza attığını anlatan Nalan Özkan; iki daire ve bir dükkanının kendisinden habersiz, imzası ile satıldığını, bunu 2 yıl sonra öğrendiği söylüyor.

ÖZKAN: “ADALET YERİNİ BULSUN”… “Ben tapuda böyle anlaşmadım, yarı yarıya diye imza attım başıma neler geldi. İşin içinden çıkamaz duruma geldim, ben halimi kime söyleyeceğim. Hiç bir şeyin hak sahibi değilim; ben kendimi, hakkımı nasıl savunacağımı bilmiyorum.”

“Forumlar hazır olduğunda içeri çağrıldım, çalışan memuru hatırlamıyorum ama bana ‘Bu hissenin yarısı sana yarısı M.E.’ye ait şekilde hazırlandı kabul ediyor musun’ sorusunu sordu”

“M.E’ye çok güvendiğim için imza atarken okumadım yanıma avukat bile almadım. İki yıl sonra öğreniyorum ki imza attığım forumda bütün mallarım M.E’ye çevrilmiş”

Olayın patlak vermesi ve M.E, ile suç ortağı S.Ö.’nün tutuklanmasının ardından apar topar Girne Tapu Dairesi'ne gittiğini ifade eden Nalan Özkan, incelenen evraklarda kendisi üzerine herhangi bir mal olmadığını öğrendiğini ve şok yaşadığını ifade etti.

Devrim DEMİR

Girne’de “sahte vekâlet” ile iki dairesi ve bir dükkânı başkasına satıldığı iddia edilen Nalân Özkan, “Mağdurum, halimi kime anlatayım” diye soruyor.

Tanınmış iş insanı M.E. ve tasdik memuru S.Ö’nün aleyhindeki soruşturma devam ederken, mağdurlar da sonucu çaresizce bekliyor.

Girne’de Temmuz ayının son günlerinde ortaya çıkan 'Sahte Vekalet' olayında mağdur olduğunu iddia eden Nalan Özkan, neler yaşadığını anlattı, kendisine ait malların sahte vekalet ile elinden alındığını söyledi.

Girne’de kendine ait arazi içindeki evi yıkarak inşaatı için M.E.’yle "yarı yarıya" anlaşarak Tapu’da işlem yapan Girneli Nalân Özkan, dolandırıldığını 2 yıl sonra çıkan haberler sonucu öğrendiğini ifade etti.

Eylül ayında kendine ait daireye yerleşeceği hayali ile 1 yıldır kirada kalan Özkan, yaşadığı mağduriyet nedeniyle zor günlerden geçirdiğini söylüyor.

2017 yılında işlem yapmak için gittiği Tapu’da işadamı M.E., tarafından imza attırılarak mallarını kaybettiğini iddia eden Özkan, kaybettiği mallarının peşine düştü.

Yaşadığı şok nedeniyle, sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Nalân Özkan, geçirdiği süreci gözyaşları içinde YENİDÜZEN’e anlattı.

“Evimi satmak için başkaları ile bana çok haber yolladı”

‘Sahte vekâlet’ mağduru olduğunu savunan Nalân Özkan, Girne’deki evinin 1974 öncesi Türk malı olduğunu ve kendisine annesinden kaldığını ifade etti.

Özkan, “M.E, ile 2016 yılında tanıştım. Daha önceden de başkaları ile bana çok haber yolladı arsamı kendisine satmam için. Gittik konuştuk, ne şart koydumsa her şeyi kabul etti, bana çok güven verdi. Girne Çevre Yolu'nda bulunan evimizi apartman kaldırmak üzere yıktık. Her şey için yarı yarıya anlaşarak 2017 yılında beraber Tapu'ya gittik.”

Özkan: “Forumlar hazırlanırken saatlerce dışarıda bekletildim”

Olayı gazetelerden öğrendiğini, zanlı M.E.’ye tutuklanmadan önce defalarca telefoniyen ulaştığını M.E’nin iddiaları inkâr ettiğini ifade eden Özkan, M.E’nin son güne kadar suçlamaları ret ettiğini söyledi.

2017 yılında Girne Tapu Dairesi’ne zanlı M.E, ile gittiklerini kendisinin saatlerce dışarıda bekletildiğini kaydeden Özkan, “İki yıl önce Tapu'ya M.E, ve sekreteri ile beraber gittik. Forumlar ve işlemler yapılana kadar saatlerce dışarıda bekletildim. Forumlar hazır olduğunda içeri çağrıldım, çalışan memuru hatırlamıyorum ama bana ‘Bu hissenin yarısı sana yarısı M.E.’ye ait şekilde hazırlandı kabul ediyor musun’ sorusunu sordu. Kimse bana forumları okutmadı, ben M.E’ye çok güvendiğim için imza atarken okumadım yanıma avukat bile almadım. İki yıl sonra öğreniyorum ki imza attığım forumda bütün mallarım M.E’ye çevrilmiş ve bunu oradakiler de biliyordu” dedi.

Tapu’dan olumsuz yanıt aldılar

Olayın patlak vermesi ve M.E, ile suç ortağı S.Ö.’nün tutuklanmasının ardından apar topar Girne Tapu Dairesi'ne gittiğini ifade eden Nalan Özkan, incelenen evraklarda kendisi üzerine herhangi bir mal olmadığını öğrendiğini ve şok yaşadığını ifade etti.

İki dairesi ve bir dükkânının başkasına devredildiğini kaydeden Özkan, Pazartesi günü mahkemeye başvurarak ara emri talebinde bulunacağını kaydetti.

Eylül ayı sonlarında dairesinin bitmesini ve yerleşeceğini hayal ederken, şimdi oturduğu kiralık evde ne olacağını bilmediğini kaydeden Özkan, “Olayın ardından kendisini çok aradım, sürekli inkâr etti ve beni mağdur etmeyeceğini söyledi. 19 Temmuz tarihinde konuştum, ardından tutuklandığını öğrendim, elimdekilerle hemen polise giderek şikâyette bulundum. Bir günde 4 daireyi ‘sahte evrakla’ sattığını öğrendim. Tapu Dairesi'ndeki personel bana hiçbir şeyim olmadığını, imzam ile her şeyi M.E.’ye devrettiğimi söyledi ama ben o forumun içeriğini tahmin edemedim, ne yapacağımı bilmiyorum çok çaresiz kaldım elim kolum bağlı” dedi.

Özkan: “Adalet yerini bulsun”

1 yıldır Girne’de her ay 500 sterlin kira ödediği evden Eylül ayında kendi dairesinin biterek taşınacağı hayalini kuran Nalân Özkan, mallarının haksız bir şekilde M.E. tarafından gasp edildiğini başkalarına satıldığını öne sürdü.

Özkan, mahkemenin bu denli mağduriyet yaşayanlar için bir önlem alması gerektiğini belirterek, bir an önce mallarının yeniden kendisine devredilmesini talep etti.

Yapılan haksızlık nedeniyle şuan hiç bir şeyin hak sahibi olmadığını belirten Özkan, “Ben tapuda böyle anlaşmadım, yarıya yarıya diye imza attım başıma neler geldi. İşin içinden çıkamaz duruma geldim, ben halimi kime söyleyeceğim. Hiç bir şeyin hak sahibi değilim ben kendimi hakkımı nasıl savunacağımı bilmiyorum, o insanları da düşünüyorum onların paraları ve mağduriyeti nasıl giderilecek. Otuz yıl çalıştım, başıma böyle bir şey gelmedi, böyle bir üzüntü böyle bir şok yaşamadım” dedi.

Zanlılar bugün yeniden yargı önünde

Şikayetin ardından tutuklanan ve aleyhlerinde 9 Ağustos tarihinde 7’şer gün daha ek tutukluluk alınan zanlılar M.E., ve S.Ö., aleyhindeki soruşturma sürüyor.

Zanlı M.E., poliste verdiği ifadesinde söz konusu evraklara sahte imza atıp tasdiklettiğini ve konu daireleri şirketi adına devrettiğini itiraf etmişti.

Her iki zanlının soruşturmaları sürerken, polis M.E., ve S.Ö.’nün de banka hesaplarını mercek altına aldı.

Her iki zanlının ek tutukluluk süreleri bugün dolarken, yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Kendi adına ait tapu evrakları olmasına rağmen iki dairesi ve bir dükkanı sahte vekaletle başkalarına satıldığını iddia eden Nalan Özkan “adalet” istiyor.

Kendine ait arazi içindeki evi yıkılarak apartman yapılan Özkan, “Benden habersiz dairelerim 2 sene önce başkasına satılmış” diyor.

M.E. ile tutuklanamadan defalarca telefonda konuştuğunu kaydeden Nalan Özkan, M.E.'nin kendisini mağdur etmeyeceğini söylemesine rağmen büyük bir dolandırıcılığın içine düştüğünü öne sürdü