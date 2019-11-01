Sahte vekâlet davası yine ertelendi

Devrim DEMİR

Girne’de sahte vekaletle başkalarına ait taşınmaz malları, kendi şirketine devrettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan M. E., S.Ö., ve M.U.’nun tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan sanıkların davası 8 Kasım’a ertelendi.

Savcı Ali Hidayet, sanıklar hakkında 3 dosyanın tamamlandığını, 19 dosyanın daha tamamlanması için sanıklar hakkında ek tutukluluk talep etti.

Savunma avukatları ek tutukluluk talebine itiraz etmezken, kişi özgürlüğüne dikkat çekerek davanın bir an önce başlamasını istediklerini belirtti.

S.Ö.’nün avukatı ise itham ve ilk tahkikat duruşmasının başlaması için tüm dosyaların tamamlanmasının beklenmesi durumunda, müvekkili hakkında teminat değişikliği yapılarak, ayrı yargılanmasını talep edeceğini aktardı.

Savcı Ali Hidayet, itham ve ilk tahkikat duruşmasının başlaması için tüm dosyaların tamamlanmasını beklemeyeceklerini dile getirerek, davanın en kısa süre içinde başlayacağını kaydetti. Yargıç Meltem Dündar, davayı 8 Kasım’a tehir etti.