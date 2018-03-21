‘Sahte taahhütnamelerle cep telefonları çalındı’ iddiası

Mağusa’da Turkcell Bayisi olan Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak görev yapan B.T’nin, müşterilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte taahhütname hazırlayıp miktarı tespit edilemeyen Samsung ve I Phone gibi telefonları sirkat ederek Y.G’ye sattığı iddia ediliyor.

“Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahte belge düzenleme”, “Sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak hakkında tutuklama emri bulunan zanlı B.T, önceki gece intihara teşebbüs ettiği için kaldırıldığı hastanede tespit edilerek tutuklanırken, “Hırsızlık mal kabulü” suçundan dolayı hakkında tutuklama emri bulunan zanlı Y.G ise evinde tespit edilerek tutuklandı.

Aleyhlerindeki suçlamalarla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. 2017 ile 2018 yılları arasında meydana gelen ve önceki gün Dostel İletişim yetkilileri tarafından fark edilen olayda yaklaşık 60 adet sahte olduğuna inanılan taahhütname olduğu ve sayının artabileceği belirtildi.

Piyasa değerinden çok düşük fiyata sattığı iddia ediliyor...

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, 2017-2018 yılları arasında Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak görev yapan zanlı B.T’nin, KKTC Turkcell müşterisi olan kişilerin kimlik bilgilerine istinaden adlarına taahhütname düzenleyip miktarları henüz net olarak tespit edilemeyen piyasa değerleri 4 bin ile 5 TL arasında olan Samsung ve I Phone gibi cep telefonlarını temin ettiğini açıkladı. Zanlı B.T’nin konu telefonları temin ettikten sonra zanlı Y.G’ye piyasa değerlerinden çok düşük fiyata sattığını belirten Yücetürk, zanlı B.T’nin yine miktarı tespit edilemeyen paraları temin ettiğini açıkladı. Olayın, 19 Mart tarihinde mağaza sorumlusu tarafından bir müşterinin tespit edilmesiyle ortaya çıktığını belirten Yücetürk, konu müşterinin polise verdiği ifadesinde Turkcell şirketinden telefon cihazı almadığını beyan ettiğini söyledi. Yücetürk, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, alınması gereken bir çok ifadenin olduğu ve bulunması gereken bir çok emare telefonun olduğunu söyledi. Yücetürk, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.