Sahte seri numarası kullandı

Lefkoşa’da bir döviz bürosunda ‘sahte döviz’ gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklanan zanlı K.P. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Burçin Korgan mahkemeye olguları aktardı, zanlının sahte para tasarrufu, sahte parayı tedavüle sürme, hile ve sirkat suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 30 Mayıs’ta saat 14.00'te Lefkoşa'da faaliyet gösteren Moonstar döviz bürosunda çalışırken kendisine verilen 500 Euro’yu sahte seri numarayla değiştirip müşteriye verdiğini anlattı.

Zanlının 3 Haziran’da tutuklandığını dile getiren polis, 500 Euro banknotun belge inceleme uzmanı tarafından yapılan incelemesinde sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan kamera incelemelerinde zanlının şikâyetçiden almış olduğu 500 Euro banknotu değiştirip P04148355088 numaralı sahte banknotu verdiğinin belirlendiğini aktardı. Soruşturmanın yeni başlandığını ekleyerek, alınacak ifadeler olduğunu ve gerçek olan 500 Euroya ne olduğunun araştırılması gerektiğini ifade etti, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.