Sahte PCR ile kuzeyden güneye geçmeye çalıştılar

3 Kıbrıslı Rum’un, 19 Ağustos’ta, sahte PCR belgesi ile Akyar geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalıştıkları; ancak belgenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine Kıbrıs Rum polisi ile SBA polisi işbirliğinde tutuklandıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, yaşları 52 olan bir çift ile 51 yaşındaki kardeşlerinin, 19 Ağustos günü gece yarısından sonra Akyar geçiş noktasına gelerek SBA polisine PCR belgesi gösterdiklerini; SBA polisinin testin sahte olduğundan şüphelendiğini ve Kıbrıs Rum polisiyle işbirliği içerisinde olayın araştırıldığını yazdı.

Belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu şahısların evlerinde arama yapıldığını ve birçok delil toplandığını kaydeden gazete, şahısların “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi”ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde beşer günlük tutukluluk emri verildiğini belirtti.

Haberde, şahıslardan birinin pozitif vakaların tedavi edildiği merkez olan referans hastanesinde ambulans şoförü olarak çalıştığı ifade edilirken, sahte PCR belgesinin nasıl ve nereden temin edildiğine dair detay verilmedi.