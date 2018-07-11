Sahte pasaportlu “turist”te Hebatit-B

Sahte pasaport ile Türkiye’ye giden ancak polisin fark etmesi üzerine KKTC’ye geri gönderilerek göz altına alınan zanlı F.D.H., dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklu yargılanmasına karar verilen zanlının Hepatit-B hastası olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada zanlının sahte pasaportla bir kez Lokmacı bir kez de Ay. Demet sınır kapılarından ülkeye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC’de “turist” olarak bulunduğunu belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkemede söz hakkı lan zanlı ise Hepatit-B hastası olduğunu, gerektiği halde doktora götürülmeyi talep etti.