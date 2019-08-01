Sahte pasaportla güneye gitmeye çalıştı

Lefkoşa’da başkasına ait Fransız pasaportu ile Lokmacı geçiş noktasından güneye geçmeye çalışırken tespit edilen zanlı S.F.Y. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı S.F.Y.’nin başkasının kimliğine bürünme suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 30 Temmuz tarihinde saat 15.00 de Lefkoşa’da tasarrufunda bulundurduğu başkasına ait Fransa pasaportunu Lokmacı geçiş noktasında muhaceret görevlisine vererek başkasının kimliğine bürünerek güneye geçmek isterken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf edip kendisine ait Kamerun pasaportunu polise teslim ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.