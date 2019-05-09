Sahte pasaport zanlısı cezaevine gönderildi

Ülkeye kendine ait pasaportla 8 Şubat’ta giriş yapan ve başkasına ait Finlandiya pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü yakalanan zanlı S.I.A, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Şükrü Ömürlü, 5 Mayıs’ta saat 05.30’da Ercan Havalimanı’ndan zanlı S.I. A’ nın Finlandiya uyruklu Yves Manterne Amoa’nın pasaportu ile konu şahsın kimliğine bürünüp,sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Ömürlü, pasaportun uzmanlar tarafından inceleneğini belirtti. Ömürlü, zanlının suçüstü yakalandığını ve ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirterek,tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.