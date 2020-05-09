Sahte parayla ilgili aranan şahıs yakalandı

Lefkoşa’da sahte para meselesi ile ilgili Nisan’dan beri aranan zanlı M.M.F.A.O. yakalanıp tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç zanlı M.A.A.A.’nın 17 Nisan’da gece yarısı sıralarında, 2 adet seri numarası "B099348659" olan 200 TL'lik banknotu taksiciye verdiğini ve 260 TL para üstü aldığını söyledi. Yapılan soruşturma sonrası, M.A.A.A.’nın parayı M.M.F.A.O.’dan temin ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının arandığını, 8 Mayıs’ta Girne Polis Müdürlüğünde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının Girne’deki ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz bir şey tespit edilemediğini söyledi. Zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep edilirken, Yargıç Hazal Hacımulla, talebi kabul ederek 3 gün tutukluluk emri verdi