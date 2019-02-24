Sahte parayla benzin almaya çalıştı

Girne’de faaliyet gösteren “Teknik Servis” isimli işletmenin kapı camı kırılarak, içeriden çeşitli markalarda 6 cep telefonu çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, cuma akşamı meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A. (E-40) tutuklandı.

ÇATALKÖY’DE KUMARHANEDE HIRSIZLIK

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan şahıs tarafından düşürülen toplam 2 bin 200 Dolar değerindeki oyun fişlerinin H.K. (E-38) tarafından bulunup kasaya verilerek nakit paraya çevrildiği tespit edildi.

27 Ocak’ta meydana gelen olay sonrasında, bahse konu şahıs, dün Ercan Devlet Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

GÜZELYURT’TA SAHTE PARAYLA AKARYAKIT ALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Güzelyurt’da, bir benzin istasyonundan aldığı akaryakıt karşılığı sahte 100 Euro vererek, 73.50 Euro parayı üst olarak alan Kıbrıs'ın güneyinde sakin G.H. (E-22) tutuklandı.

19 Şubat tarihinde meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs, dün kuzeye giriş yaptığı sırada tespit edildi.

LEFKOŞA’DA 49 YAŞINDAKİ ERDAL ERSALICI KAYIP

Lefkoşa’da sakin Erdal Ersalıcı’nın (E-49) kullanımında bulunan araç ile 22 Şubat’ta ikametgahından ayrılarak, hala geri dönmediği bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Öte yandan sün 20.00-00.00 saatleri arasında; Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyon, kahvehaneler, bir derneğe ait bina ve yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Otobüs Terminal Bölgesi kontrol edilerek denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

İki kahvehane ve 1 dernek binasında yapılan denetimlerde ise yetkili makamdan izinsiz şans oyun makinesi bulundurdukları ve kumar oynattıkları tespit edildi.

Bahse konu iş yerleri işletmecileri ile şans oyun makinelerini tedarik ettiği tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, toplam 750 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 103 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 5 araç trafikten men edilerek, 2 kişi ise tutuklandı.

İskele’de gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, toplam 325 araç kontrol edilmiş olup, 46 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.