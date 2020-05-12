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Sahte parayı tedavüle süren zanlıya teminat

Sahte parayı tedavüle süren zanlıya teminat

Lefkoşa’da sahte para ile ilgili tutuklanan zanlı M.M.F.A.O. bugün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

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Lefkoşa’da sahte para ile ilgili tutuklanan zanlı M.M.F.A.O. bugün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Havva Yorgancı, zanlı M.A.A.A.’nın Lefkoşa’da 17 Nisan’da gece yarısı sıralarında, bir taksiciye 2 adet 200 TL verdiğini ve  karşılığında 260 TL para üstü aldığını ifade etti. Yapılan soruşturmada, M.A.A.A.’nın bu parayı M.M.F.A.O’dan temin ettiğinin tespit edildiğini, zanlının 8 Mayıs’ta Girne’de yakalandığını anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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