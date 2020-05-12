Sahte parayı tedavüle süren zanlıya teminat

Lefkoşa’da sahte para ile ilgili tutuklanan zanlı M.M.F.A.O. bugün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Havva Yorgancı, zanlı M.A.A.A.’nın Lefkoşa’da 17 Nisan’da gece yarısı sıralarında, bir taksiciye 2 adet 200 TL verdiğini ve karşılığında 260 TL para üstü aldığını ifade etti. Yapılan soruşturmada, M.A.A.A.’nın bu parayı M.M.F.A.O’dan temin ettiğinin tespit edildiğini, zanlının 8 Mayıs’ta Girne’de yakalandığını anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.