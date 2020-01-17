Sahte paralara dikkat!

Yılmazköy’de faaliyet gösteren bir market ve petrol istasyonuna bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından, sahte olduğu düşünülen C 369 267 792 seri numaralı toplam 4 adet 50 TL’lik banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edildi. Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğunu, ellerinde bu seri numarası ile başlayan 50’lik “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Polis, vatandaşlara şüpheli görülen kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda da uyarı yaptı.