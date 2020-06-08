Sahte para zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da bir döviz bürosunda meydana gelen sahte döviz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.P. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olguları aktardı. Polis, zanlı K.P’nin Sahte para tasarrufu, sahte parayı tedavüle sürme, Hile ile Sirkat suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 30.05.2020 tarihinde saat 14.00'te Köşklüçiftlik - Lefkoşa'da faaliyet gösteren Moonstar döviz bürosu içerisinde, konu yerde çalışmakta olan K.P’nin kendisine takas yapılması için A. K. tarafından verilen seri numarası meçhul 500 Euro banknotu alıp karşılığında hile ile P04148355088 seri numaralı sahte 500 Euro banknot ile değiştirip A.K'ye vererek hile ile sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının 3 Haziran 2020 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, 3 Haziran 2020 tarihinde P04148355088 seri numaralı 500 Euro banknotun belge inceleme uzmanı tarafından yapılan incelemesinden sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan kamera incelemelerinde zanlının şikâyetçiden almış olduğu numarası meçhul 500 Euro banknotu değiştirip P04148355088 numaralı sahte banknotu verdiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 4 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.