Sahte para temin etme ve sahte evraktan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da araçtan havaya ateş açılmasıyla ortaya çıkan “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde ve Tasarrufu ve Meskun Mahalde Ateş Açma” olayıyla ilgili ileri soruşturmada iki kişi daha tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan bilgiye göre, M.A.(E-20) ve S.D.(E-24) tutuklandı.

Seyir halindeki araçtan havaya ateş açma meselesinde aranan 4 kişi dün tutuklanmıştı. Söz konusu olayda arabada ve Gönyeli’deki bir apartmanın merdiven boşluğunda da uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

SAHTE RESMİ EVRAK DÜZENLEME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİNDEN ARANAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin, sahte resmi evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini olayında aradığı M.B. (E-38) bulunarak tutuklandı.

Gazimağusa’da çalışma ön izni için evrak düzenlemekten ve bunun karşılığında para temin etmekten iki kişi tutuklanmış, M.B. ise aranıyordu.

KORUMA ALTINDAKİ YABANİ ARI KUŞU VE PULYA VURDU

Sipahi’de M.Y.’ye (40) ait evde polisin yaptığı aramada; koruma altında tür olan 15 ölü yabani arı kuşu ile 2 pulya kuşu ele geçirildi. M.Y.’nin ayrıca, H.Ş. (E-57) adına kayıtlı hava tüfeğini adına tescilsiz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Dün öğle saatlerinde yapılan aramanın ardından M.Y.(40) ve H.Ş. (E-57) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DOĞANCI’DA 200 BALYA YANDI

Doğancı’da çıkan yangında 200 balya yandı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangında Halil Altun ve Mehmet Emin Altun’a bir dönüm arazideki kuru otlar ile 200 balya yanarak zarar gördü.

Bugün saat 12.30 sıralarında çıkan ve itfaiye ekipleri ile bölge halkı tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.