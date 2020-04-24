Sahte para olayında 1 kişi aranıyor

Lefkoşa’da tasarrufunda sahte para ile yakalanan zanlı M.A.A.A.’nin aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmaması üzerine ek tutuklama talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Şener zanlının mesele ile ilgili olarak ifade verdiğini ve ifadesinden söz konusu parayı kendisine verdiğini söyledi kişinin henüz tespit edilemediği belirtti. Polis meselenin aydınlatıla bilmesi ve aranan kişinin yakalanmasına olanak sağlamak için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Neler yaşandı

Polis ifadesine göre, 17 Nisan tarihinde, saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da zanlı M.A.A.A. tasarrufunda bulundurduğu 2 adet “B099348659’’seri numarası içeren sahte 200 TL’lik banknotları binmiş olduğu ticari taksiye ulaşım ücreti olarak taksi şoförüne verip para üstü olan 260 TL’yi alarak sahtekârlıkta para temin ettiği tespit edildi. Tutuklandıktan sonra M.A.A.A’nın üzerinde 1 adet daha sahte para bulundu.