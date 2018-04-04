Sahte kimlikle para çekmek istedi, tutuklandı
Lefkoşa’daki bir bankadan sahte kimlikle para çekmek isteyen kişi tutuklandı.
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Lefkoşa’daki bir bankadan sahte kimlikle para çekmek isteyen kişi tutuklandı.
Polis, yurt dışında hazırladığı sahte kimliğe fotoğrafını yerleştiren ve görevli banka memuruna veren A.T.’nin (E-29) tutuklandığını açıkladı.
İş arkadaşının yüzüne kafa atıp dişini kırdı
Öte yandan dün sabah saatlerinde Hamitköy’deki iş yerinde tartıştığı iş arkadaşı İlhan Vural’ın yüzüne kafa atarak dişini kıran M.Ş. (E-42) de tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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