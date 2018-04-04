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Sahte kimlikle para çekmek istedi, tutuklandı

Sahte kimlikle para çekmek istedi, tutuklandı

Lefkoşa’daki bir bankadan sahte kimlikle para çekmek isteyen kişi tutuklandı.

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Lefkoşa’daki bir bankadan sahte kimlikle para çekmek isteyen kişi tutuklandı.

Polis, yurt dışında hazırladığı sahte kimliğe fotoğrafını yerleştiren ve görevli banka memuruna veren A.T.’nin (E-29) tutuklandığını açıkladı.

İş arkadaşının yüzüne kafa atıp dişini kırdı 

Öte yandan dün sabah saatlerinde Hamitköy’deki iş yerinde tartıştığı iş arkadaşı İlhan Vural’ın yüzüne kafa atarak dişini kıran M.Ş. (E-42) de tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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