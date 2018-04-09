Sahte kimlik verdi tutuklandı
Lefkoşa’da Lokmacı geçiş noktasında yurt dışından temin ettiği başka şahıs adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportuyla tutuklandı.
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Lefkoşa’da Lokmacı geçiş noktasında yurt dışından temin ettiği başka şahıs adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu üzerine kendi fotoğrafını yapıştıran S.A. (E-23) ve ona yardım eden M.A. (E-43) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay S.A.’nın Lokmacı geçiş noktasında dün saat 14.30 sıralarında görevli memura sahte pasaportu verip kayıt temin etmeye çalıştığı sırada yaşandı.
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