Sahte kimlik verdi tutuklandı

Lefkoşa’da Lokmacı geçiş noktasında yurt dışından temin ettiği başka şahıs adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu üzerine kendi fotoğrafını yapıştıran S.A. (E-23) ve ona yardım eden M.A. (E-43) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay S.A.’nın Lokmacı geçiş noktasında dün saat 14.30 sıralarında görevli memura sahte pasaportu verip kayıt temin etmeye çalıştığı sırada yaşandı.



