Sahte kaza zanlıları teminata bağlandı

Sahte kaza düzenleyerek sigortadan para almaya çalıştıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar A.Ç., Y.E.K., M.K., M.K., M.Ç., Y.K., teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları anımsattı.

Polis, zanlıların Suç işlemek kasti ile gizli ittifak kurmak, Amme Fesatçılığı ve Suç işlemeye teşebbüs suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların 23 Ocak 2020 tarihinde temin edilen derdest emri tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, tüm zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve zanlılar 1,2,3,4,5 KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL, zanlı 5,6 için 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.