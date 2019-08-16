'Sahte evrak'ta gelişme, bir tutuklu daha

Girne'de meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili bir mimar 'polise yalan beyan' gerekçesi ile tutuklandı. Mimarın az sonra Girnede mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan Girne’de sahte evrak düzenleyerek başkalarına ait dairelerin devrini şirketi üzerine yaptığı gerekçesi ile tutuklanan tanınmış iş insanı M.E. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen S.Ö bugün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarılıyor.