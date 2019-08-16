'Sahte evrak'ta gelişme, bir tutuklu daha
Girne'de meydana gelen sahte evrak ilgili polise yalan beyanda bulunduğu ileri sürülen bir mimar da tutuklandı az sonra Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor
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Girne'de meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili bir mimar 'polise yalan beyan' gerekçesi ile tutuklandı. Mimarın az sonra Girnede mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Öte yandan Girne’de sahte evrak düzenleyerek başkalarına ait dairelerin devrini şirketi üzerine yaptığı gerekçesi ile tutuklanan tanınmış iş insanı M.E. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen S.Ö bugün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarılıyor.
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Etiketler : sahteleme, mahkeme, sahte evrak
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