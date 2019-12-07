‘Sahte evrakla’ ithalat var mı yok mu?

KIB-TEK eski Müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlu, Barım Erdoğan adına kayıtlı Barer Ltd.’in Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) adına evrak sahteleyerek Gümrük Dairesi’nden güneş paneli ithalatı yaptığı iddia edildi, EMO Başkanı Görkem Çelik ‘sahte evrak’ iddialarına ilişkin duyum aldıklarını, resmi bilgi almaları haline girişimde bulunacaklarını belirtti. Barer Ltd. Direktörü Barım Erdoğan, “Bu tarz bir sahtelemeye adım karışmadı. İddialar asılsız…” diyerek bu iddiaları yalanlarken, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ise bu konuda yorum yapmayacağını ifade etti. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Görkem Çelik: “Bize bu iddianın resmi olarak ulaşması halinde gerekli girişimleri yapmaya hazırız”

Fehime ALASYA

KIB-TEK eski Müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlu, Barım Erdoğan adına kayıtlı Barer Ltd için “sahte evrakla ithalat” iddiasına hem meslek örgütü, hem de Gümrük Dairesi açıklama yapmak istemedi.

Barım Erdoğan ise Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) adına evrak sahteleyerek Gümrük Dairesi’nden güneş paneli aksamları ithalatına yönelik iddiayı reddetti.

EMO Başkanı Görkem Çelik bu iddialarla ilgili “duyum aldıklarını,” iddiaların doğrulanması halinde resmi girişimde bulunacaklarını ifade ederken, söz konusu şirket direktörü Barım Erdoğan, “Bu tarz bir sahtelemeye adım karışmadı. İddialar asılsız…” diyerek tavrını ortaya koydu.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ise bu konuda açıklama yapmayacağını ifade etti.

‘EMO tarafından izinli, onaylı gösterdi’ iddiası

Barım Erdoğan’ın ülkeye ithal ettiği güneş paneli ürünlerinin EMO tarafından izinli ve onaylı olduğunu gösterdiği ve bu şekilde ithalat yaptığı iddia edildi. EMO Başkanı Görkem Çelik, bu yönde sadece dedikodu mahiyetinde bilgi aldıklarını, devletin ilgili kurumlarıyla iddiaların doğrulanması halinde temasa geçeceklerini belirtti.

Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, söz konusu iddialar hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

Deveci, “Bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Görkem Çelik:

“Bize bu iddianın resmi olarak ulaşması halinde gerekli girişimleri yapmaya hazırız”

YENİDÜZEN’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Görkem Çelik şunları söyledi:

“Bu konuyla ilgili bize resmi bir bilgi ulaşmadı. Bize bu iddianın resmi olarak ulaşması halinde gerekli girişimleri yapmaya hazırız. Bu dedikodu olarak yayılan bir durumdur. Bize bunun tespit edildiği yerin gümrük olduğu söylendi, öyle duyduk ama henüz oradan EMO’ya resmi bir bilgi ulaşmadı. EMO tarafından verilmeyen bir ön iznin sahtelenerek kullanıldığı, buna bağlı olarak ürün ithali yapılmaya çalışıldığı iddia edildi. Gümrüğün bu konuda tespiti olmuş denildi, EMO’nun evrakının sahtelendiği eğer tespit edilmişse bize bu bağlamda resmi bilgi veya sorgulama gelmesi gerekirdi, henüz bu yönde bir girişim yok. Buna karşın bizim EMO olarak onlarla görüşme girişimimiz oldu. Eğer bu evrakı gümrük tespit etmişse bize ulaşmalı. Gümrük Dairesi ile de görüşmek için girişimde bulunduk, henüz görüşemedik.”

“Bir haftadır gayri resmi olarak duyumlar aldık”

“Her gün bir sürü izin alınır. EMO, Barım Erdoğan’a izin verip vermedi yönünde bir açıklama yapamayız. Bir sürü ürün için ilgili şirket veya şirketler gelip izin alıyor. Burada hangi ürün için izin alındı kim aldı gibi bilgiler ışığında evrak sahtelendiği gümrük tarafından tespit edilir.

Bu evrak neyse bize ulaştırsınlar, bakalım, takibini de yapalım. Odamız alçak gerilimde çalışan ürünler ve ülkeye giren tüm ithal ürünler için, elektrikli cihazlar ve ev aletleri için, üyemiz olsun olmasın, ithal ön izin uygunluk belgesi veriyor. Eğer uygunluk belgesini almazsanız ülkeye bu ürünler sokamazsınız. Bu ithalat yapan herkesi kapsıyor. Söz konusu kişi EMO üyesidir ama bu herkesi kapsar.

Uluslar arası standartlara göre EMO ithal edeceğiniz ürünün denetimini yapar. Size onay verir veya vermez. Siz de ona göre bu malı ülkeye sokabilirsiniz. Bu 15 yıldır devam eden bir uygulamadır.”

Erdoğan’ın da ülkeye bizim iznimizi sahteleyerek, bizim iznimiz olmadan ürün ithal ettiği iddia ediliyor. Eğer gümrüğün böyle bir tespiti varsa bizimle resmi bir yazışma yapması gerek. Bir haftadır gayri resmi olarak duyumlar aldık.”

Barer Energy LTD Direktörü Barım Erdoğan’a en son ne zaman ticaret izni verildiğinin sorulması üzerine ise “Şu kişi en son ne zaman ithalat yaptı sorusuna izin veremeyiz. Eğer resmi kurumlar bu soruyu sorarsa tabi ki veririz ama burada gizlilik söz konusu.” şeklinde konuştu.

Barer Energy LTD. Direktörü Barım Erdoğan:

“İddialar asılsız…”

Herhangi bir sahtelemeye adının karışmadığını savunan Barer Energy LTD. Direktörü Barım Erdoğan ise iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Erdoğan, tüm çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından denetlendiğini ifade ederek, “Güneş panelleri EMO tarafından değil, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından izne tabidir. Yenilenebilir Enerji Kurumu’na (YEK) ait bir izindir. EMO’dan bu bağlamda böyle bir konu söz konusu olamaz. EMO’dan evrak sahteleme yapmak bu bağlamda hiç mantıklı değil.

Panellerin KDV’si yüzde 5’tir. İddia edildiği gibi Gümrük Dairesi veya Polisle herhangi bir sıkıntım olmadı. En son 6 konteyner ürünümüz geldi, Haziran Temmuz civarı, izinleri YEK tarafından alındı. Bunun dışında bir ürün getirmedim. Depoma giren her ürün gerek EMO, gerek KIB-TEK gerekse YEK tarafından denetlendi. Herhangi bir sahtelemeye adım karışmadı. İddialar asılsız…” dedi.