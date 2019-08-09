‘Sahte evrakla devir’ davasında yeni tutuklamalar
Girne Tapu Dairesi çalışanı T.D., V.V. ve Ö.A.'nin de birazdan Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.
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Girne’de sahte evrak düzenleyerek başkalarına ait dairelerin devrini şirketi üzerine yaptığı gerekçesi ile tutuklanan tanınmış iş insanı M.E. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen S.Ö’nun ardından derinleşen soruşturmada 3 tapu çalışanı kadın da dün tutuklandı.
Zanlılar M.E., S.Ö’nün yanı sıra Girne Tapu Dairesi çalışanı T.D., V.V. ve Ö.A.'nin de birazdan Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.
Zanlı yakınları mahkeme önünde… Polis güvenlik tedbiri aldı.
Zanlı yakınları 'Hırsızlar dışarıda, adalet istiyoruz' diye bağırırken, zanlılarların mahkeme salonuna götürülmesini alkış tutarak protesto etti.
Detaylar gelecek…
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'Sahte evrak' ta 3 Tapu çalışanı tutuklandıGirne’de ‘sahte evrak’ düzenleyerek başkalarına ait daireleri şirketi adına devrettiği fark edilen ve 10 gündür poliste tutuklu bulunan M.E., ve S.Ö. aleyhindeki soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı Girne Tapu Dairesinde görevli 3 kişi tutuklandı.