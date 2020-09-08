Sahte evrak soruşturması tamamlandı

Girne’de 2017 yılı Temmuz ve 2020 yılı Haziran ayları arasında meydana gelen ‘hırsızlık’ ve ‘sahte evrak’ düzenleme suçları le ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Y., teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Soyel zanlının, işletmeciliğini Demet Ayaz’ın yapmakta olduğu Orange Garden Estate isimli emlak şirketinde muhafaza edilen şirkete ait 5 adet tahsilat bloklarını aranan iki şahıs ile birlikte konu makbuzları kullandıklarını söyledi.

Polis, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.