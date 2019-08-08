'Sahte evrak' olayında 3 Tapu çalışanı tutuklandı

Girne’de ‘sahte evrak’ düzenleyerek başkalarına ait daireleri şirketi adına devrettiği fark edilen ve 10 gündür poliste tutuklu bulunan M.E., ve S.Ö. aleyhindeki soruşturma devam ederken, olayla bağlantılı Girne Tapu Dairesinde görevli 3 kişi tutuklandı.

Görevli 3 kişinin mahkeme emri ile tutuklandığı öğrenilirken, şu sıralarda Girne Polis Müdürlüğü’nde soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.

Zanlılar M.E. ve S.Ö.’nün tutukluluk süreleri yarın dolarken bugün tutuklanan 3 kişinin de yarın Girne Kaza Mahkemesine çıkarılmaları bekleniyor.