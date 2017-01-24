Sahte evrak düzenledi, tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da muhasebecilik yapan L.E., 4 işçi için evrak sahteleyip tedavüle sürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. “Yetkisi dışında evrak düzenleme”, “Sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla kayıt temin etme” ve “Yalan beyanda bulunma” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı L.E., tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterdi...

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, zanlı L.E.’ın 2012 yılı içerisinde Cemil İlbaş’a ait “Modex Mobilya” isimli iş yerinde çalışan müstahdemlerine çalışma izni işlemlerini tamamlama ve sosyal sigorta ile ihtiyat sandığı yatırımlarını yapması için İlbaş tarafından yetkilendirildiğini söyledi. Zanlı L.E.’ın yetkili kılındıktan sonra yetkisi dışında konu iş yerinde çalışmayan 4 işçi için, Cemil İlbaş’ın yanında işçi olarak çalıştığı yönünde ilgili evrakları düzenlediğini belirten Türe, zanlının düzenlemiş olduğu konu evrakları Mağusa Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesine yalan beyanda bulunup tedavüle sürdüğünü ve sahtelarlıkla kayıt temin ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Türe, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

2011 yılı içerisinde de ayni suçu işlemişti...

Zanlı L.E., 2011 yılı içerisinde de ayni suçu işlemişti. Zanlı L.E., 2011 yılı içerisinde 6 işçinin bir iş yerinde istihdam edilmemelerine rağmen işçi olarak çalıştıkları yönünde ilgili evrakları sahteleyerek Mağusa Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yalan beyanda bulunarak tedavüle sürmüş ve sahte davranışla kayıt temin etmişti.

Tutuksuz yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı L.E.’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 70’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.