Sahte emlakçı yakalandı

Girne’de başkasına ait daireyi kendisininmiş gibi gösterip kiralayan zanlı C.C tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel zanlının “Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlı Candaş’ın 18 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında Girne’de Depa Apartmanı’ndaki bir başkasına ait olan daireyi kendisine ait olduğunu beyan edip N.A isimli öğrenciye kiraladığını ve sahtekârlıkla 6 bin 242 TL kira ücreti aldığını söyledi. N.A’nın parayı vermesine karşın evin anahtarlarını vermeyen Ç.C’yı polise şikâyet etmesi ile olayın ortaya çıktığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)