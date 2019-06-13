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'Sahte emlakçı' Ağır Ceza'ya havale edildi

'Sahte emlakçı' Ağır Ceza'ya havale edildi

Girne’den ev satın alan Türkiye’nin ünlü oyuncusu Selçuk Yöntem’i dolandırdığı gerekçesiyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu yargılanmayı bekleyen Y.T davası ağır cezaya havale edildi.

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Girne’den ev satın alan Türkiye’nin ünlü oyuncusu Selçuk Yöntem’i dolandırdığı gerekçesiyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu yargılanmayı bekleyen Y.T davası ağır cezaya havale edildi.

Davanın havale edilmesiyle yargı süreci başlarken, ünlü oyuncu Selçuk Yöntem de adaya geldi. Yöntem, avukatlarıyla birlikte Girne mahkemelerine gelerek davanın seyrini takip etti. Yöntem’in tüm duruşmaları yakından takip edeceği öğrenildi.

Girne’de 2019 yılı Mart ayında polise giden ünlü oyuncu Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 numaralı daireyi emlakçı Y.T aracılığı ile satın aldığını, EFT yoluyla 352. 960 TL havale ettiği ancak Y.T’nin söz konusu parayı inşaat şirketine yatırmadığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine tutuklanan Y.T, suçunu kabul etmiş ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

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