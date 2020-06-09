Sahte doktora 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da evinde hacamat yaparak para kazanan zanlı O.A. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı O.A.’nın 08.06.2020 tarihinde Lefkoşa’daki ikametgâhında doktor olmadığı halde ikametgâhına gelen şahıslara para karşılığında hacamat yapıp, yasadışı olarak tabiplik yaptığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlını ayni gün tutuklandığını ve evinden 1 adet portatif masaj yatağı, 1 adet portatif masaj sandalyesi, 1200 adet hacamat kupası ve 40 adet hacamat pompasının emare alındığını belirtti. Polis, ayrıca tıbbi malzemeler olduğuna inanılan malzemeler bulunduğunu ve zanlının gönüllü ifade verip, başka şahıslara da hacamat yaptığını söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.