Sahte diplomayı onaylatmaya çalıştı

Lefkoşa’da B.M.S.B. (E-23) adlı bir kişi geçen yıl Kasım ayında önceden sahtelediği bir üniversiteye ait okul diploması ve transkripleri, onaylatmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi



B.M.S.B adlı şahıs dün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalıştığı esnada tutuklandı.



LEFKOŞA VE HASPOLAT’TA HIRSIZLIK



Dün Lefkoşa’da M.M.M.B. (E-22) adlı kişi, bir marketten iki şişe alkollü içkiyi sırt çantasına gizlemek suretiyle ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.



M.M.M.B tutuklandı.



Bu arada, Lefkoşa’da E.A. (E-47) adlı şahısın bir marketten aldığı bir şişe rakıyı, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.



E.A da tutuklandı.



Haspolat’ta ise, N.K.(E-21) adlı bir şahısın misafir olarak kaldığı Mohammad Bello Usman'a ait ikametgahtan 2 adet cep telefonu ve sim kartı çaldığı tespit edilerek, tutuklandı.



KANUNSUZ PATLAYICI MADDE VE GÜMRÜKSÜZ MAL TASARUFU



Turnalar-Kantara arasında dün yapılan rutin avcı kontrolleri esnasında Y.E. (E-41) adlı avcının tasarrufunda KKTC'de satışı yapılmayan muhtelif markalarda toplam 141 adet, K.K.(E-33) adlı şahsın tasarrufunda ise 138 adet gümrüğü ödenmemiş av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak el konuldu.



Y.E ile K.K hakkında yasal işlem başlatıldı.



GECELEYİN EV AÇMA



H.M.(E-46) adlı bir şahıs önceki gün 23:50 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda Nasuh Buğra Karadağ’a ait ikametgahın kapısını açıp içeriye girmeye çalıştığı sırada Karadağ ile karşılaşıp kaçmaya çalıştı.



Polisin verdiği bilgiye göre, H.M. kendisini takip eden Karadağ'ın eline sopa ile vurarak uzaklaştı. H.M tespit edilerek tutuklandı.



KAYIP BURCU ÇELİK BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ



Öte yandan dünkü polis basın bülteninde 21 Ocak 2017 tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen Mağusa’da sakin Burcu Çelik (K-15) bulunarak ailesine teslim edildi.



Olaylarla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.



