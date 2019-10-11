Sahte belgelerle yakalandılar

Baf Havaalanı’nda dün polise sahte belge ibraz eden bir çift tutuklandı

Cyprus Mail’in haberine göre dün saat 17.30 sıralarında ikisi de 35 yaşında olan bir kadın ile bir erkek sahte belgelerle Almanya’ya uçacaktı. Habere göre, pasaportları beraberlerinde olan çift, polise sahte ikamet izni ibraz etmesi üzerine tutuklandı. Polise verdikleri ifadede, Kıbrıs’a kuzeyden geldiklerini ve sahte belgeleri Türkiye’de temin ettiklerini iddia ettiler.