Sahte belge düzenledi, tutuklandı

Şoför okulu sahibi, sahte evrak düzenlemekten tutuklandı.

Polis bültenine göre, E.T. (E-48), 12 Ağustos 2014’te kendisine ait şoför okulunda KKTC’de bulunmayan bir şahıs için sahte evrak düzenleyerek, sürüş sınavına girmiş gibi gösterdi ve ehliyet almasını sağladı. E. T’nin tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.