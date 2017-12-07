Sahte belge düzenledi, tutuklandı
Şoför okulu sahibi, sahte evrak düzenlemekten tutuklandı.
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Şoför okulu sahibi, sahte evrak düzenlemekten tutuklandı.
Polis bültenine göre, E.T. (E-48), 12 Ağustos 2014’te kendisine ait şoför okulunda KKTC’de bulunmayan bir şahıs için sahte evrak düzenleyerek, sürüş sınavına girmiş gibi gösterdi ve ehliyet almasını sağladı. E. T’nin tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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