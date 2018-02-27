Sahnesiz 19 YIL

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları bu sabah saat 9’da, yanık bina olarak da bilinen Kıbrıs Türk Devlet tiyatroları yanık sahnesi enkazında, yanan tiyatro sahnesinin 19. Yıldönümü sebebiyle bir basın toplantısı gerçekleştiriyor.

‘Sahnesiz 19 yıldır’ basın toplantısı düzenleyecek Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları çalışanları, “19 yıldır unutulduk ve görmezden gelindik” diyerek basını ve yetkilileri kendilerini yalnız bırakmama çağrısında bulundu.