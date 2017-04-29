Şahmaran hayatını kaybetti
Hamitköy’de kaldığı evden ayrılarak, 3 saat geri dönmeyen sonrasında da bir arazide bulunan 63 yaşındaki Ayşe Şahmaran hayatını kaybetti...
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Hamitköy’de kaldığı evden ayrılarak, 3 saat geri dönmeyen, sonrasında da bir araziden bulunan 63 yaşındaki Ayşe Şahmaran hayatını kaybetti.
Şahraman'ın ailesi sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapmış, şeker hastası olduğu, yönünü kaybederek kaybolabileceği söylenmişti.
Yapılan yardım çağrısı sonrasında Şahraman bölgedeki futbol sahası yakınlarındaki arazide nabzı düşük halde bulunmuş, sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülmüştü.
Şahraman'ın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
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Etiketler : kayıp, Ayşe Şahmaran
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