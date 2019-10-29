"Şahıslara özel uygulama yok"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: “İddialar asılsız, medyada yayınlanan evraklar eski…”

Ercan Havaalanı’nı işletmecisi, Taşyapı Group’un sahibi Emrullah Turanlı: “Bu uydurma haber yapan insanlardan bıktım usandım. İnsanda biraz şeref olur.”

Fehime ALASYA



Ercan Havaalanı’nı işleten, Taşyapı Group’un sahibi Emrullah Turanlı’ya KDV indirimi sağlanacağı, bununla birlikte şirketin 100 Milyon TL vergi avantajına sahip olacağı iddia edildi. YENİDÜZEN'in ulaştığı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Emrullah Turanlı, bu iddiaları yalanladı.

İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ortaya atılan evrakların 2014 yılından kalma alakasız belgeler olduğunu dile getirerek, “Yasalar herkese çalışır, şahıslara özel uygulamalar yapmadık” dedi.

Taşyapı Group’un sahibi Emrullah Turanlı ise asılsız haberlerden bıktığını belirterek, “Bu yalanlardan, bıktım, bu yalanları söyleyen, bu uydurma haber yapan insanlardan bıktım usandım. İnsanda biraz şeref olur. Benim Kıbrıs devletine 25 kuruş borcum olmadı. Tüm borçlarımı günü gününe ödedim, kimseye borcum yok. 44 yıldır yapılmayanı yapıyorum, bu halka hizmet veriyorum. Hiç kimseyle sorunum yok. Süreç devlet tarafından inceleniyor. Bunun dışında kim ne diyorsa yalan söylüyor, ahlaksızlık yapıyor.” diye konuştu.

Söz konusu haberlerde yer alan iddiada, Türkiye’den bir heyetin geldiği ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Dairesi ile görüştüğü, Türkiye’de olan KDV alınmaması uygulamasının doğru olduğu ve burada da aynı uygulamanın hayata geçmesi gerektiğinin empoze edildiği öne sürülmüştü.

Tavsiye edilen uygulamanın hayata geçmesi durumunda ise Turanlı’nın devlete olan borcunun silineceği, böylece Turanlı’ya 100 milyon TL’lik avantaj sağlanacağı iddia edilmişti.

Amcaoğlu: “İddialar asılsız, evraklar eski…”

Söz konusu iddiayı ‘Asılsız ve konuşmaya değmez’ olarak nitelendiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den bir ekiple görüştüklerini ifade etti.

Yasaların her şahıs için çalıştığını dile getiren Amcaoğlu, Türkiye’den gelen ekiple yaptıkları görüşmede bütçenin konuşulduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, “Hava alanıyla ilgili farklı ödemelerin 2014 yılından kalma evrakları ortaya atıldı. Şimdi böyle bir durum yok. Çok alakasız, kasıtlı yapılan şeyler, konuşmaya değmez…

Türkiye’den ekipler buradaydı ama bütçeyi konuştuk. Yasalar herkese çalışır, şahıslara özel uygulamalar yapmadık. Kimseye özel yasa çıkarmayız. Türkiye’den heyetler geldi evet ama böyle bir konu konuşulmadı.” dedi.