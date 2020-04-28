Şahiner “Yükseköğrenimde bir yıllık boşluk yıkıcı olur”

CTP Milletvekili Sahali Şahiner hayat pahalılığı riskinin olduğunu anlatarak yerel üretimde girdi maliyetlerinin artmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Şahiner yükseköğrenimde “bir yıllık boşluk” sorunu olduğuna dikkati çekerek üniversitelerin sermayelerinin bu sorunu atlatabilecek güçte olmadığına dikkati çekti, “Bu yıkıcı olur” dedi.

İhracat ürünlerin pazarlanmasında riskler bulunduğunun altını çizen Şahiner devlet gelirlerindeki azalmanın bütçe açığını büyüteceğini anlattı.

Gelir dağılımındaki dengesizlik risklerden biri olduğunu da ifade eden Şahiner tarımsal üretimde üretimden kopma tehlikesinin hükümet tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Yerli üretim yapan sektörlerin korunması gerektiğini vurgu yapan Şahiner sağlık yatırımları için ek kaynak aranmasının önemine vurgu yaptı.