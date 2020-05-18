Şahiner: “Kıb-Tek’e gözümüz gibi bakmalıyız”





Meclis Genel Kurulu’nda “AKSA” konusunda söz alan Salahi Şahiner, arz güvenliğinin sonuna kadar sağlanması ve dünyayla rekabet için elektrik fiyatlarının aşağıya çekilmesi gerektiğini belirterek kuruma iyi bakılması ve sürdürülebilir kılınması gerektiğini vurguladı. Şahiner, “Elektrik Kurumu’na gözümüz gibi bakmalıyız” dedi.

Şahiner, kurumun zarar yazmaması için hazırlanan fiyat nizamnamesinin üzerinden geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

İlgili nizamname gereğince gereken fiyat güncellemelerini yapmayarak mali zararlara yol açanların bu durumdan sorumlu olduğunu belirten Şahiner, üretim maliyetlerine bakmak gerektiğini söyledi.

Nizamnamenin sunduğu formül çerçevesinde yakıt giderlerine değinen Şahiner, yakıt bedelinin yükselerek şu anda 65 kuruşa yaklaştığını söyledi.

Şahiner, kurumun bu fiyat düzenlemelerinin yapılmamasıyla şu anda her kilowatt saatte 19 kuruş zarar yazdığını dile getirdi.

Elektrik Kurumu’nun borcunun gittikçe yükseldiğini söyleyen Şahiner bu borçları sıraladı.

Kıb-Tek’in borç batağına sürüklendiğini dile getiren Şahiner, gerekli önlemlerin zamanında alınması gerektiğini kaydetti.

Elektrik Kurumu’nun giderlerine de değinen Şahiner, covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yapılan kesintilere işaret ederek böyle bir zamanda bile AKSA’ya dokunulmadığını ifade etti.

Salahi Şahiner bu bağlamda kısıtlı bir süre için AKSA kira ödemeleriyle gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Şahiner, ortak aklın doğalgaz ile elektrik üretimi olduğunu da kaydetti.

Şahiner’in konuşması üzerine yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’de borsaya açılmış bir şirket olduğuna işaret ederek bu konuda yorum yapılırken bu durumun da göz önüne alınması gerektiğini kaydetti.

Şahiner de AKSA’nın borsada olduğunun doğru olduğunu ancak şu anda gerekli adımlar atılmazsa ileride çok daha sıkıntılı bir noktaya gelinebileceğine işaret etti.