Şahiner: “Beceriksiz ekonomi yönetimi nedeniyle, esnaf zor durumda”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, YYK’nın işlevleri hakkında bilgi vererek, yayın ilkelerinin ne olması gerektiğine ilişkin örnekler verdi.

Devlet kurumlarının bu ilkeleri ihlal ettiğini ve siyasi partilere fırsat eşitliği sağlamadığını ileri süren Şahiner, bu ilkelerin yerine getirilmesini istedi.

Mesleki ve teknik yeterliliklerin düzenlenmesi noktasında hazırladıkları yasayla ilgili de bilgi veren Şahiner, sektörel asgari ücretin masaya yatırılmasının önemine işaret etti.

Hükümetin pandemi sürecinde geçer not alamadığını ifade eden Şahiner, bu dönemde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle kısa süre sonra istihdamda yaşanacak sıkıntılara işaret etti.

Şahiner, tarımsal üretimle ilgili de yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi vererek, üretim sektörünün de, hayvancının da göz göre göre batırıldığını savundu.

“Beceriksiz bir ekonomi yönetimi nedeniyle tüm esnaf zor durumdadır” diyen Şahiner, gelecek günlerin de çok iç açıcı görünmediğini söyledi.

Şahiner, Kalkınma Bankası’nın Sütek için kurulduğunu iddia ederek, üreticinin özel bankalara muhtaç edilmesini eleştirerek, borcu borçla ödemenin iflasa sürüklediğini kaydetti.