Şahin’e 4 yıl, Çelik’e 4 yıl ve Bozdağ’a 3 yıl hapis

Lapta’da 72 yaşındaki kadının evine girip soygun yapan ve 78 yaşındaki M.E’nin (78) evine girip para kasasını çalmak ve öldürmek için plan yapan Engin Çelikbaş, İsmet Şahin ve Mehmet Bozdağ hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar toplam 11 yıl hapse mahkûm edildi.

Mahkeme, İsmet Şahin’i 4 yıl, Engin Çelik’i 4 yıl ve Mehmet Bozdağ’ı 3 yıl hapse mahkûm etti.

Sanıklar hakkındaki kararda olgular aktarıldı. Sanıklardan ismet Şahin’in 2019 yılı mart ayında İngiliz bir kadının evine girip hırsızlık yaptığı, aynı yılın Eylül ayında da diğer sanıklarla birlikte Lapta’ta yaşayan M.E. isimli şahsı soymak ve öldürmek için plan yaptıkları belirtildi. Kararı okuyan Başkan Füsun cemaller işlenen suçların vahametine dikkat çekip, sanıkları hapis cezasına çarptırdığını açıkladı. Başkan, , İsmet Şahin’i 4 yıl, Engin Çelik’i 4 yıl ve Mehmet Bozdağ’ı 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini söyledi.