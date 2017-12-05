Sahile vuran cesede otopsi yapıldı

Girne Kervansaray bölgesinde dün kıyıya vuran cesede otopsi yapıldı.

Polis, cesedin 24 ile 36 saat arasında boğularak yaşamını yitiren 45-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu bildirdi.

Açıklama şu şekilde:

04.12.2017 tarihinde, Karaoğlu’nda Paradisia plajının yaklaşık 100 metre batı kısmında deniz kenarında kıyıya vurmuş vaziyette erkek cesedi bulunduğu bildirilmişti. Kimliği ve uyruğu henüz tespit edilemeyen ceset üzerinde 05.12.2017 tarihinde, Adli Tıp uzmanı tarafından yapılan otopsisinde “cesedin 45-55 yaşlarında erkek olduğu, 24-36 saat aralığındaki bir sürede boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiği, ceset üzerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı” tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.