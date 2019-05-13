Sahildeki ceset 35 yaş üstü erkeğe ait

Yeşilköy'de dün deniz sahilinde bulunan ceset üzerinde bugün yapılan otopsi sonucu, cesedin 35 yaş üstü erkek bir şahsa ait olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, söz konusu şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belli olacak.

Bu aşamada kimlik tespiti yapmanın mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.