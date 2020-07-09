Sahilde mülteci operasyonu: 33 gözaltı

Umuda yolculuk bu kez Yayla köyü sahiline çıktı.

Polis, bu sabah 06:30 sıralarında, Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan, 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk toplam 30 Suriye uyruklu yasa dışı göçmeni tespit etti.

Yasa sışı göçmenlerle birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan ve sahilde bekleyen bir kişi tutuklandı. Operasyonun, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gercekleştirildiği bildirildi.



Foto Devrim Demir

Yayla köyü sahilinde tespit edilen 30 mülteci ile birlikte 2 kaptan ve mültecileri bekleyen 1 kişi yakalandı. YENIDUZEN'in edindiği bilgide mültecileri ve kaptanları bekleyen ikinci bir kişi olay yerinden kaçarken her yerde arandığı öğrenildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi PCR testi için Güzelyurt Sağlık Ocağına götürülecek. Işlemler sonrası mültecilerin nerede tutulacağı konusu netlik kazanmazken, zanlıların gün için de tutuklukuk talebi ile Güzelyurt Mahkemesi ne çıkarılması bekleniyor