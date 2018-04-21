Sahilde ceset!
Küçük Erenköy sahilinde dün saat 11.30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu.
A+A-
Küçük Erenköy sahilinde dün saat 11.30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedin Mağusa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
20.04.2018 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Küçük Erenköy köyünde bulunan Sweet Homes sitesinin sahilinde, kimliği henüz tespit edilemeyen 30-35 yaşlarında, bir erkek cesedi bulunmuştur. Ceset otopsi maksatları için Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Bu haber toplam 299 defa okunmuştur
Etiketler : ölüm, küçük Erenköy
Önceki ve Sonraki Haberler